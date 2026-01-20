CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor yeni golcüsüne kavuşuyor! Trabzonspor yeni golcüsüne kavuşuyor! 15:55
Beşiktaş'ta Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı 14:51
Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapanıyor! Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapanıyor! 14:17
F.Bahçe-Aston Villa mücadelesini Luis Godinho yönetecek F.Bahçe-Aston Villa mücadelesini Luis Godinho yönetecek 14:02
Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası! Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası! 13:09
Yener İnce futbolcuların son durumlarını açıkladı! Yener İnce futbolcuların son durumlarını açıkladı! 12:53
Daha Eski
Lucas Torreira'dan G.Saray taraftarına müjde! Lucas Torreira'dan G.Saray taraftarına müjde! 12:30
Okan Buruk'tan flaş Singo açıklaması! Okan Buruk'tan flaş Singo açıklaması! 12:18
Okan Buruk: Atletico ile başa çıkabiliriz!" Okan Buruk: Atletico ile başa çıkabiliriz!" 12:07
G.Saray Devler Ligi'nde sahne alıyor! G.Saray Devler Ligi'nde sahne alıyor! 11:12
En-Nesyri transferi o isme bağlı! En-Nesyri transferi o isme bağlı! 11:00
Beşiktaş Rafa Silva için Benfica ile anlaşmaya yakın! Beşiktaş Rafa Silva için Benfica ile anlaşmaya yakın! 10:54
Lucas Da Cunha kimdir?
Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası!
atv A.B.İ. 2. yeni bölüm izle!
Başkan Erdoğan ile O’Neal bir araya geldi