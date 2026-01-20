UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın Atletico Madrid'i sahasında ağırlayacağı maç öncesinde, 2 ekip de resmi sosyal medya hesabından hem Galatasaray hem de Atletico Madrid forması giyen Arda Turan ile Radamel Falcao'yu ortak bir paylaşım ile onurlandırdılar. İşte o paylaşımlar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 7. haftasında Atletico Madrid ile oynayacağı maç öncesi her 2 takım da resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımlar ile 2 formayı da terleten Arda Turan ve Radamel Falcao'yu onurlandırdılar. Arda Turan için yapılan paylaşımda, "İki takım, bir sihirbaz. Arda Turan" İfadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR