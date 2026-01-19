Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'ndan Türkiye'ye hemen dönmeyip bir doğum günü partisine katılması sarı kırmızılı taraftarları sinirlendirdi. Bir taraftarın eleştirisine Osimhen canlı yayında sert tepki verdi. İşte o görüntüler...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmiş, Süper Kartallar yarı finalde Fas'a yenilerek elenmişti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kritik Atletico Madrid maçı öncesinde Osimhen'in hemen Türkiye'ye döneceğini uman sarı kırmızılı taraftarlar, yıldız golcünün Nijerya'da şarkıcı Tunde Perry'nin doğum günü organizasyonuna katıldığı geceden görüntülerin sosyal medyaya yansıdığı gördü.

İşte Osimhen'in partiden görüntüleri...

Bazı taraftarlar Osimhen'in stres atmaya ihtiyacı olduğunu savunurken bazıları da önemli bir maç öncesi İstanbul'a dönmesi gerektiğini ifade ederek tepki gösterdi.

OSIMHEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Öte yandan, Osimhen'in sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı anlarda bir Galatasaray taraftarının "2 gün sonra Atletico maçına çıkacağız sen Nijerya'da doğum günü kutluyorsun" yorumuna adeta ateş püskürdü.

Yıldız isim bu sözlere "Anlamıyorsunuz! Konuşmama izin verin. Ben o adamı seviyorum, saygı duyuyorum. Onun davetini geri çeviremezdim. Ona bu saygısızlığı yapamazdım. Tanrıya yemin ederim bunu yapamazdım. Sizin bu yaptığınız nankörlük" şeklinde yanıt verdi.

İşte Nijeryalı yıldızın sert tepki gösterdiği o anlar...