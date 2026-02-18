Galatasaray, dünya devi Juventus karşısında suda sönmeyen akşam güneşi gibiydi.

Hep söylüyorum Galatasaray bir devrim takımıdır diye!

Çünkü Galatasaray, yüreğini ortaya koyduğu zaman ihtimalleri ihtilallere çeviren takımdır.

UEFA Kupası Şampiyonluğu buna en güzel örnektir.

Galatasaray'ın dünkü tarihi zaferinin bir ruhu vardı! Som altından bir zaferdi bu! Galatasaray dün gece futbola acıkmış bir ihtirasla oynadı.

İstilayı kanatlardan başlattı Aslan Cimbom!

Rakibini yıpratan merhametsiz bindirmelerin baş oyuncusu Barış Alper Yılmaz'dı.

Dün Barış Alper Yılmaz formasının içine yüreğini de koydu. Karşısına gelen oyuncuları canından bezdirdi!

Barış Alper, Juventuslu oyuncuları yıktı geçti! Cambiaso'yu, Cabal'ı perişan etti.

Galibiyete ve zaferi tutku ile bağlı olanların gözlerini bile bağlasanız yine de o maçı kazanırlar.



