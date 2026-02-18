Wesley Sneijder Galatasaray-Juventus maçını yorumladı! Flaş Noa Lang eleştirisi
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder; sarı kırmızılıların, 5-2'lik Juventus zaferini değerlendirdi. Sneijder'in özellikle vatandaşı Noa Lang hakkında yaptığı çarpıcı yorumlar ise dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 18.02.2026 - 11:27Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 - 11:29
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yenerek son 16 yolunda büyük bir avantaj yakaladı.
RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan müsabaka, dengeli başladı. Galatasaray, 15. dakikada ön alan baskısıyla yakaladığı pozisyonda Gabriel Sara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün hemen 1 dakika sonrasında Juventus, Teun Koopmeiners'in şok golüyle skora eşitlik getirdi. Hollandalı futbolcuyla 32. dakikada bir gol daha bulan Juventus, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey'in golleriyle sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder; sarı kırmızılıların, Juventus'u 5-2 mağlup ettiği müsabakayı değerlendirdi. Ziggo Sport kanalına açıklamalarda bulunan Sneijder'in, Noa Lang hakkında yaptığı yorumlar ise dikkat çekti.