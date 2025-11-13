İtalyan medyasındaki haberlerde, "Napoli ona yatırım yaptı ancak Conte, beklediği süreyi ve güveni kendisine vermiyor. Bu durumun çözülmesi gerekiyor. Lang, memnuniyetsizliğini menajerlerine ve yakın çevresine iletti" yorumlarına yer verildi. Bu sezon 11maçta görev alan Lang'ın gol ya da asisti bulunmuyor.