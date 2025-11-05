UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılarda Osimhen, Sane'nin ortasında şık kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı daha sonra peş peşe attığı penaltı golleriyle farkı 3'e çıkardı.
İşte Osimhen'in golleri...
⚽GOOOLLL!!! Victor Osimhen!! Sane müthiş kesti golcü en iyi yaptığı işi yaptı!! pic.twitter.com/PwvwPqj3VZ— TRT Spor (@trtspor) November 5, 2025
KRAL YİNE SAHNEDE!
⚽GOOOLLL!!! Victor Osimhen penaltıdan golü buldu!! Amsterdam'da temsilcimiz farkı ikiye çıkardı! pic.twitter.com/HsjLa7At1q— TRT Spor (@trtspor) November 5, 2025
OSIMHEN'DEN HATTRICK!
⚽GOOOLLL!!! Victor Osimhen'den hat-trick!! Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gecesi!! pic.twitter.com/mjHe6K7Mwb— TRT Spor (@trtspor) November 5, 2025