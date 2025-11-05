GALATASARAY HABERİ: Victor Osimhen UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığında zirvede!

Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde fırtına gibi esiyor! Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı, Ajax deplasmanında yaptığı hat-trick ile gol krallığında zirveye çıktı. İşte detaylar...