Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor. Osimhen, Ajax'a karşı deplasmanda yaptığı hat-trick ile Devler Ligi'nde gol krallığı tablosunda zirveye yerleşti. Nijeryalı golcü çıktığı 3 maçta attığı 6 gol ile 5 golü bulunan Harry Kane ve Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.
GALATASARAY HABERİ: Victor Osimhen UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığında zirvede!
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 06.11.2025 - 00:57