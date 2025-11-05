Ajax-Galatasaray maçında peş peşe penaltı kararları!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax ile karşılaştı. İlk olarak mücadelenin 63. dakikasında penaltı kazanan sarı kırmızılıar daha sonrasında 76. dakikada bir kez daha penaltı kazandı.