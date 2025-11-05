Ajax-Galatasaray maçında peş peşe penaltı kararları!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax ile karşılaştı. İlk olarak mücadelenin 63. dakikasında penaltı kazanan sarı kırmızılıar daha sonrasında 76. dakikada bir kez daha penaltı kazandı.
Yayın Tarihi: 06.11.2025 - 00:27 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 - 00:46
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. maç gününde Ajax ile karşılaştı. 63. dakikada Baas'ın koluna çarpan top sonrası oyunu durduran mücadelenin hakemi, VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.
Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen, penaltıyı ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı.
İŞTE O POZİSYONLAR
Not: Görüntü TRT 1'den alınmıştır.