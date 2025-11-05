Ajax - Galatasaray TRT 1 CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax karşısında kritik bir maça çıkıyor. Dev mücadele, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve HD kalitede canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, “Ajax - Galatasaray maçı nasıl izlenir, TRT 1 frekans bilgileri nedir?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın ilk 11'leri...

Ajax - Galatasaray maçı öncesi karşılaşmaya dair detaylar merakla araştırılıyor. Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor. Zorlu mücadele, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, maçı HD kalitede izlemek için TRT 1'in uydu frekans ayarlarını merak ediyor. Peki, Ajax-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte karşılaşmanın ilk 11'leri...

AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax - Galatasaray maçı, 5 Kasım Çarşamba günü Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

AJAX-GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından ve TRT Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

AJAX GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda devi Ajax'a karşı sahaya çıkıyor. Mücadele, Türkiye'de sadece TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

AJAX GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ:

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Godts, Gloukh, Weghorst.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreria, Sallai, Sane, Sara, Osimhen.

AJAX İLE 2. RANDEVU

Galatasaray ile Ajax, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'da da oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla kaybetti.

💥AJAX-GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

5 KASIM TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 - Kalk Gidelim

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:30 - Cennetin Çocukları

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Gökdelen | Yabancı Sinema

22:00 - Maç Önü

23:00 - Ajax-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

01:00 - Cennetin Çocukları

03:30 - Seksenler

04:45 - Lingo Türkiye

💥AJAX-GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Galatasaray'ın paylaşımı

Ajax'ın paylaşımı

⚽ MAÇ ÖN İZLEMESİ AJAX - GALATASARAY

Ajax, geçtiğimiz hafta sonu sahasında Heerenveen ile 1-1 berabere kalarak formsuz performansını sürdürdü. Bu sonuçla birlikte Hollanda ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son altı maçtan yalnızca birini kazanabildi. Sezona iyi bir başlangıç yapan teknik direktör John Heitinga yönetimindeki ekip, son haftalarda ciddi bir düşüşe geçti.

Eredivisie'de oynadığı son altı maçın sadece ikisini kazanabilen Ajax, Avrupa sahnesinde ise daha da zor günler geçiriyor. Kıtada üst üste üç mağlubiyet alan Hollanda devi, bu süreçte Inter Milan'a 2-0, Marsilya'ya 4-0 ve Chelsea'ye 5-1 gibi farklı skorlarla boyun eğdi. Bu ağır yenilgiler, takımın moralini oldukça sarstı ve Ajax'ı Avrupa Ligi puan tablosunun alt sıralarına itti. Galatasaray maçı öncesinde kırmızı-beyazlılar, 36 takımlı Şampiyonlar Ligi sıralamasında son sıralarda yer alıyor. Evinde oynayacağı bu karşılaşma, Ajax için adeta bir kurtuluş fırsatı niteliğinde. Ancak karşılarında formda bir rakip olacak.

Temsilcimiz Galatasaray, bu zorlu deplasmana sekiz maçlık yenilmezlik serisiyle çıkıyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında istikrarlı bir performans sergiliyor. Avrupa'da üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, kadrosundaki yıldız oyuncularla dikkat çekiyor. Takımın formda ismi Victor Osimhen, Avrupa kupalarında adeta fırtına gibi esiyor. Nijeryalı golcü, Bodo karşısında alınan 3-1'lik galibiyette iki gol atarak Avrupa kupalarındaki gol serisini 7 maça çıkardı. Bu süreçte toplam 9 gol atan Osimhen, Ajax karşısında da Galatasaray'ın en önemli kozu olacak.

Hafta sonu Süper Lig'de Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, hücum hattında gol bulmakta zorlandı ancak savunmadaki disiplinli yapısıyla dikkat çekti. Okan Buruk'un öğrencileri, bu kez Amsterdam deplasmanında hem galibiyet hem de liderlik hesapları yapıyor. Galatasaray, bu maçı kazanması halinde grubunda ilk 8'e girme yolunda büyük avantaj yakalayacak. Ajax ise kaybetmesi durumunda puan tablosunda daha da gerileyebilir. Hollanda temsilcisi için bu karşılaşma, Avrupa'daki umutlarını canlı tutabilmek adına tam anlamıyla "tamam ya da devam" niteliği taşıyor.