Okan Buruk, Ajax-Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Deplasman maçına çıkacağız. Hem iyi savunma hem de iyi hücum yapmamız gerekiyor. Fiziksel gücümüz de önemli. Singo iyileşti ve onu kullanmak istedik. Son 3-4 gün iyi antrenman yaptı. Oynayabilecek durumda olduğunu söyledi ve onunla başladık. İleride de farklı şeyler düşündük. Son maçlarda sürekli oynayan Barış'ı dışarıdan getireceğiz. Geçen sene burada etkileyici bir performansı vardı Barış'ın. Oyunun devamında hamlelerimiz olacak Icardi, Barış gibi. Orta saha ve savunmada bize destek verecek çok fazla oyuncumuz var.