Haberler Galatasaray Haberleri Okan Buruk'un hedefi Şampiyonlar Ligi! İşte yeni sözleşmesindeki bonus

Okan Buruk'un hedefi Şampiyonlar Ligi! İşte yeni sözleşmesindeki bonus Trendyol Süper Lig'de üst üste üç şampiyonluğun ardından dördüncü sezona da iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, 9 haftada topladığı 25 puanla en yakın rakibinin 5 puan önünde zirveye yerleşti. Ligde dördüncü şampiyonluğa ilerleyen sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Başarılı teknik adamın sözleşmesindeki Devler Ligi bonusu ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri









ABONE OL

Sabah Spor'un 2 Ekim'de 'Bu sözler boşuna verilmedi' manşetine taşıdığı haberin devamı geldi. Kadrosuna nokta atışı takviyeler isteyen Okan Buruk, listesinin ilk sırasına yazılan oyuncuların transferi gerçekleşince hedefini Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirlemişti.



Yönetim de bu beklentiye göre Buruk'un sözleşmesinde güncelleme yaptı. Garanti ücreti 140 milyon TL'den 200 milyon TL'ye çıkartılan başarılı teknik adam, üst üste 4. şampiyonluk halinde 30 milyon TL bonusla ödüllendirilecek.

