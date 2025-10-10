Galatasaray'da Osimhen endişesi! Nijerya Milli Takım'ında...
Galatasaray'da, Nijerya Milli Takım'ına giden Victor Osimhen ile ilgili büyük bir endişe yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, yıldız golcünün sakatlığının tekrarlamasından korkuyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'de milli araya girilmesinin ardından Galatasaraylı birçok yıldız futbolcu, ülkelerinin formasını terletmek için davet aldı. Bu oyuncular arasında Nijeryalı Victor Osimhen de yer alıyor.
Ancak Sarı-Kırmızılılar, başarılı golcünün sakatlığını tamamen atlatamamış olmasından ve tekrar edebileceğinden dolayı büyük endişe duyuyor.
Nijerya Milli Takımı kampından paylaşılan bir fotoğrafta, Osimhen'in sol ayağının bandajlanması da bu korkuları bir kez daha gündeme getirdi.
Bu detay, özellikle antrenmanların kısmen kumlu bir sahada yapıldığı ve sakatlığının daha da kötüleşme riskini artıracağı endişelerine sebep oldu.
Akşam'da yer alan habere göre, 26 yaşındaki forvet, geçtiğimiz ayda Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.
Galatasaray, Devler Ligi'ndeki Frankfurt maçında Osimhen'den yararlanamamıştı.