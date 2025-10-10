Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Osimhen endişesi! Nijerya Milli Takım'ında...

Galatasaray'da Osimhen endişesi! Nijerya Milli Takım'ında...

Galatasaray'da, Nijerya Milli Takım'ına giden Victor Osimhen ile ilgili büyük bir endişe yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, yıldız golcünün sakatlığının tekrarlamasından korkuyor.









Trendyol Süper Lig'de milli araya girilmesinin ardından Galatasaraylı birçok yıldız futbolcu, ülkelerinin formasını terletmek için davet aldı. Bu oyuncular arasında Nijeryalı Victor Osimhen de yer alıyor.

Ancak Sarı-Kırmızılılar, başarılı golcünün sakatlığını tamamen atlatamamış olmasından ve tekrar edebileceğinden dolayı büyük endişe duyuyor.