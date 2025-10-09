Haberler Galatasaray Haberleri GALATASARAY HABERİ: Osimhen’in İtalyan polisine verdiği ifade ortaya çıktı!

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'in İtalyan polisine verdiği ifade ortaya çıktı! Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Victor Osimhen, Napoli'ye transfer süreciyle ilgili İtalyan mali polisine ifade verdi. Osimhen, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in kendisini transfer olmaya zorladığını ve babasının ölümüne rağmen imza sürecinin devam ettiğini açıkladı. İşte ayrıntılar...









Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, İtalya'da Napoli dönemine ilişkin yürütülen mali soruşturma kapsamında Guardia di Finanza'ya ifade verdi. Fotomac.com.tr editörü Alp Ülgenalp'in, La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre Osimhen'in ifadeleri, 2020 yazında Lille'den Napoli'ye transferinin perde arkasında yaşananları gün yüzüne çıkardı.

"BABAM HASTAYDI, FUTBOL İKİNCİ PLANDAYDI" Osimhen, o dönemde menajerliğini yapan Jean Gerard'ın transfer sürecinde yalnızca kendi çıkarlarını düşündüğünü söyledi: "Menajerim bana Napoli'nin ilgisini anlattı ama tek düşündüğü şey transferin gerçekleşmesiydi. Babam ağır hastaydı, ben ise sadece onun durumunu öğrenmek istiyordum."