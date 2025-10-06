Manisa'nın Salihli ilçesindeki Galatasaray Taraftarları Derneği, öğrencilere burs verme geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Başkan Uğur Özçelik öncülüğünde anlamlı etkinliklere imza atan dernek yönetimi, aldığı karar doğrultusunda bu yıl 7'si üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 15 öğrenciye burs vermeye başladı.

DERNEK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Dernek Başkanı Özçelik, eğitime destek olmayı sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi: "Galatasaray'ın 24'üncü şampiyonluğunda 12 öğrencimize burs vermeye başlamıştık. 25'inci şampiyonlukta bu sayıyı artırmayı hedeflemiştik. Geçtiğimiz yıl 12 öğrenciye burs verirken, bu yıl bu sayıyı 15'e çıkardık"

Özçelik, burs çalışmalarına katkı sağlayan tüm Galatasaraylılara teşekkür etti.