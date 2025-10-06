Haberler Galatasaray Haberleri İlkay Gündoğan'ın soyunma odası konuşması: Galatasaray pes etmez!

Galatasaray'a imza attığı günden beri takım arkadaşlarına her konuda yardımcı olan İlkay Gündoğan, yine örnek bir davranışa imza attı. Takvim'in haberine göre; 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, takım kaptanı olmamasına rağmen Beşiktaş derbisinin devre arasında söz aldı ve arkadaşlarına bir konuşma yaptı.

Tecrübeli oyuncunun konuşmasında, "Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldık. Skor olarak geride de olabiliriz. Futbolda bunlar var. Asıl sınavımız şimdi başlıyor. Bizi destekleyen taraftarlarımız bizden bir tepki bekliyor. Herkes iki kişilik mücadele edecek.