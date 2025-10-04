Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Mario Lemina, maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray, kendi evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Dev derbide kazanan çıkmadı. Maçın ardından yıldız oyuncu Mario Lemina, açıklamalarda bulundu.

İŞTE MARIO LEMINA'NIN AÇIKLAMALARI

"Ben kendime ilgili konuşmak istemiyorum. Bugün iyi bir maç çıkardık, özellikle Liverpool maçından sonra. İyi başladık, daha da iyi başlayabilirdik. Liverpool maçının da yorgunluğu oldu. 11'e karşı 10 oynadık. Yenilgisiz bir şekilde devam ediyoruz."

"Bana nerede görev verilirse orada maksimumu vermek istiyorum. Bugün çok önemli bir oyuncumuz olan Davinson'u kırmızı karttan ötürü kaybettik."