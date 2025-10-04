Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde RAMS Park'ta Galatasaray ile karşılaştı. Tammy Abraham, 1-1 biten mücadelede Beşiktaş'ın tek golüne imza attı. Yıldız oyuncu maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE TAMMY ABRAHAM'IN AÇIKLAMALARI

"Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. 1 Puan için mutlu değiliz. Zaman zaman çok naziktik, daha fazla faul kazanabilirdik. Futbol hatalar oyunu, bizim de bir hatamızdan rakip cezalandırdı. Soyunma odamıza gidip bakabilirsiniz, 1 puandan herkes mutsuz."

"Sağlık ekibimizin hakkını vermek lazım. Ağrı ile oynadım. Takım için fedakarlık yapmam lazımdı. Gol atmam güzel ama 3 puan alsak, daha mutlu olurduk. Bu maçtaki özgüveni, bir sonraki maça taşımamız gerek."