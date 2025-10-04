Gönül Dağı 188. Bölüm fragmanı! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının Cumartesi akşamı vazgeçilmezi olan Gönül Dağı, 188. bölümüyle izleyicileri yine heyecan dolu anlara hazırlıyor. Dizinin takipçileri, 187. bölümün ardından 'Gönül Dağı 188. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' ve 'Yeni bölümde neler yaşanacak?' sorularının cevaplarını yoğun şekilde arıyor. İşte, rekor kıran dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanma tarihi ve izleme detayları!

Giriş Tarihi: 04.10.2025 15:08

Anadolu'nun sıcak hikayesini ekranlara taşıyan Gönül Dağı'nın hayranları, yeni bölüm için sabırsızlanıyor. Dizinin 188. bölümü 11 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yayınlanacakken, izleyiciler bu kritik bölümün ilk tanıtımını ne zaman izleyeceklerini merak ediyor. Resmi fragmanın yayın saati, yeni bölümde yaşanacakları önceden öğrenmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, Gönül Dağı 188. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI 188. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şu an (4 Ekim 2025 Cumartesi) itibarıyla, Gönül Dağı 188. bölüm fragmanı henüz resmi olarak yayınlanmamıştır.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bilindiği gibi Gönül Dağı, her Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaktadır. Fragmanlar genellikle yeni bölümün hemen ardından veya takip eden Pazartesi ya da Salı günleri içerisinde, resmi yayıncı TRT 1 tarafından izleyicilere sunuluyor.