Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Alanyaspor maçında...
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Victor Osimhen'in sakatlıktan dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu. İşte son gelişme...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 25.09.2025 - 15:06 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 - 17:02
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen takımla birlikte antrenmanlara katıldı.
Öte yandan Nijeryalı yıldızın Alanya'da oynanacak maçın kadrosuna alınacağı belirtildi.