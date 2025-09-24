Icardi-Wanda Nara davasında yeni gelişme! Arjantin'e giderse...
Son dakika haberleri: Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı problemler devam ediyor. Velayet davası sonucu nafaka borçlusu olarak ilan edilen yıldız futbolcu, Arjantin'de bulunan çocuklarını göremediği, görmek için ülkesine gittiği takdirde Arjantin'den çıkış yapamayacağı iddia edildi. İşte detaylar...
KAĞAN SOYTORUN| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 24.09.2025 - 12:07 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 - 13:17