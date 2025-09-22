Avrupa'da ağır yara alan ancak ligde kayıpsız bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da, E. Frankfurt yenilgisinden sonra ağır eleştiriler alan teknik direktör Okan Buruk, kadroda önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Başarılı teknik adam, Victor Osimhen'in yokluğunda hücumda Fotomaç'ın haberine göre Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'yi birlikte sahaya sürecek. Icardi tek forvet olarak sahaya çıkmaya hazırlanırken Barış Alper ise esas mevkisi olan kanat bölgesine geçecek ve maksimum verim sağlamaya çalışacak.
Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen ve Frankfurt maçıyla birlikte ilk kez sahaya 11'de çıkan Wilfried Singo yine formayı bırakmayacak. Ancak Fildişili futbolcunun bu kez stoperde değil de Roland Sallai yerine sağ bekte görev alması bekleniyor.
Yunus Akgün'ü dinlendirecek olan Okan Buruk, Sara'ya şans vermeye devam edecek. Orta alan Lucas Torreira, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan'dan oluşacak. Okan Buruk'un son maçta performansını beğenmediği Mario Lemina, yedek kulübesinde olacak.
Sol bekte de E. Frankfurt maçında iki kez darbe alan ve sakatlık geçiren Eren Elmalı'nın yerine Ismail Jakobs oynayacak.