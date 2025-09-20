Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için şimdiden düğmeye basıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un da talebi doğrultusunda başlayan sürecin sebebi ise yedek golcü eksikliği...
Son oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Barış Alper Yılmaz'ın karşı karşıya kaldığı ve son vuruşunda topu farklı şekilde auta göndermesi, farkın Galatasaray lehine 2-0 olmasını engellemiş, karşılaşma Eintracht Frankfurt'un 5-1 galibiyeti ile sonlanmıştı.
YEDEK GOLCÜ TALEBİ
3. bölgedeki son vuruşların önemini gösteren bu maç sonrası Okan Buruk'un gözlemci ekibinden rapor hazırlamasını istediği öne sürüldü. Okan Buruk'un teknik heyetten, asil pozisyonu santrfor olan tecrübe sahibi bir ismin transferini talep etti.
Bu kapsamda çalışmalara başlayan scout ekibi devre arası için bir liste hazırlayıp Buruk'a sunum yapacak. İstenen profildeki oyuncular için yapılacak filtreleme sonrası bütçe-maliyet hesabı sonrası oyuncuların menajerlerine şartları sorulacak.
LİSTEDE KİMLER VAR?
Transferde yüksek bütçeli bir oyuncu da istemeyen Galatasaray'da ilk plan, mevcutta bonservisi elinde olan oyuncular üzerinde yapılacak araştırma... Peki, hangi oyuncular bu profile uygun olabilir? İşte Buruk'un sistemine ve talebine uygun olan 3 yedek golcü: