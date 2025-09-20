Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yedek golcü bombası! Devre arası gelecek

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'dan flaş bir transfer kararı geldi. Aslan, acil koduyla yedek golcü transferi için harekete geçti. İşte kararın sebebi ve listede yer alan isimler...









Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için şimdiden düğmeye basıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un da talebi doğrultusunda başlayan sürecin sebebi ise yedek golcü eksikliği...

Son oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Barış Alper Yılmaz'ın karşı karşıya kaldığı ve son vuruşunda topu farklı şekilde auta göndermesi, farkın Galatasaray lehine 2-0 olmasını engellemiş, karşılaşma Eintracht Frankfurt'un 5-1 galibiyeti ile sonlanmıştı.