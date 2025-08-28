Muslera sonrası kaleyi devralacak ismi belirleyen Galatasaray, Ederson transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı eldivenle anlaşmaya vardı. Bonservis pazarlıkları da bitmek üzere. İşte transferin mali detayları...
Yayın Tarihi: 28.08.2025 - 09:18 Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 - 09:19
Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera dönemi resmen kapanmıştı. Transfer döneminin başından bu yana kaleci mevkisi için araşıylarını sürdüren Galatasaray'da 1 numaralı gündem Manchester City'nin yıldız kalecisi Ederson olmuştu. Sarı-kırmızılıların oyuncunun mali şartları belli oldu.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson'la anlaşmaya vardı. Sambacı eldivenle 7 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro performans bonusu konusunda uzlaşı sağlandı. Oyuncu, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini yönetime bildirdi.
Ederson, Dursun Özbek ve yönetiminden 3 yıllık imzaya ek olarak 1 yıllık opsiyon hakkı da talep etti. Yıldız kalecinin özellikle Avrupa maçlarında göstereeceği performanslara göre kazanacağı ekstra primler sözleşmeye eklendi. Bu şartlar Galatasaray yönetimi tarafından da kabul gördü.
Sarı-kırmızılılar Antwerp'in genç kalecisi Lammens'le de ilgileniyor fakat transferde öncelikli isim Ederson. Okan Buruk'un talebine göre bu transferden olumlu sonuç çıkmaması dahilinde Lammens için girişimler hızlanacak.
Manchester City, oyuncusunun bonservisi için ilk etapta 30 milyon euro istedi. Taraflar 22-23 milyon euro seviyesinde anlaşmaya çok yaklaştı. Görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
Ederson, Manchester City formasıyla 6 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi ve birçok yerel kupa kazandı. Üç kez Premier Lig'de Altın Eldiven ödülünün sahibi oldu. Yıldız kaleci, Pepe Reina ve Joe Hart ile birlikte bu ödülü 3 kez üst üste kazanan tek isim.