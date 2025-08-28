Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Ederson tamam! İşte mali şartlar

Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera dönemi resmen kapanmıştı. Transfer döneminin başından bu yana kaleci mevkisi için araşıylarını sürdüren Galatasaray'da 1 numaralı gündem Manchester City'nin yıldız kalecisi Ederson olmuştu. Sarı-kırmızılıların oyuncunun mali şartları belli oldu.

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson'la anlaşmaya vardı. Sambacı eldivenle 7 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro performans bonusu konusunda uzlaşı sağlandı. Oyuncu, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini yönetime bildirdi.