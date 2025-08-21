Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçti

ğimiz g

ünlerde yapt

ığı a

ç

ıklamada Zaniolo'nun performansından memnun olduğunu belirterek, oyuncunun takımda kalma ihtimaline dikkat

çekmi

şti. Buruk, "Nicolo Zaniolo'nun antrenman performansı iyi gidiyor. Bu kez daha kolay adapte oldu. İki ma

çta da kulland

ım. Oyuncunun isteği de

önemli ama

şu an kalıyor gibi g

örünüyor. Teklif de gelmedi. Dü

ş

üncemiz o yönde" sözleriyle transfer iddiları hakkında

konuşmuştu.