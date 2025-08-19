TRANSFER HABERİ | Galatasaray’da orta sahaya İlkay Gündoğan planı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya yapacağı takviyede rotasını Manchester City'nin tecrübeli ismi İlkay Gündoğan'a çevirdi. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberi
Yayın Tarihi: 19.08.2025 - 09:44
Sarı-kırmızılıların gündemindeki isim İlkay Gündoğan. Manchester City'de forma giyen 34 yaşındaki futbolcu için temaslar sürüyor.
Yönetim, 34 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla temaslarını sürdürüyor. Yüksek maliyetlerden kaçınmak isteyen Galatasaray, uygun şartlar oluşması halinde transferi bitirmeyi hedefliyor.