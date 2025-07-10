Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Geçen sene bitti, şimdi yeni bir hikaye başlıyor.

Yeniden şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray camiası için çok önemli.

"SALLAI, DAVINSON, MORATA VE SANE..."

Roland Sallai'nin ailesel durumu var, bir gün izin istedi. Davinson Sanchez ve Alvaro Morata'ya biraz daha fazla izin verdi. Onlar 15 Temmuz'da gelecekler. Leroy Sane, ABD'den döndü ve 24 Temmuz'da idmanlara başlayacak.

Hedef 26 için hepimiz hazırız.