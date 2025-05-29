Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Tecrübeli kalecinin açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dursun Özbek'in Muslera hakkında sözleri:

"MUSLERA İÇİMİZDEN BİRİSİ"

"Nando'nun yanında olmayı özellikle istedim. Galatasaray'a emekleri için teşekkür ederim. Bizim için yabancı futbolcu değil, bizden yani içimizden birisi. 14 sezon sarı-kırmızılı forma için ter dökmüş çok değerli kardeşim. Mücadeleden kaçmayan çok değerli bir Galatasaraylı. Güler yüzü ve efendiliği ile Türkiye'deki tüm sporseverlerin gönlünde taht kuran önemli birisi. Bu ülkede çocukların Nando'nun formasıyla maçlara gittiğini gördük. Ülkemizde bu gurur sahip olan çok az kaleci ve sporcu olduğunu düşünüyorum."

"PROTOKOL İMZALADIK"

"Nando'ya veda etmiyorum, çünkü dünya futbolunda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Kendisiyle protokol de imzaladık. Galatasaray'ın başarısı için uluslararası alanda bizi temsil edecek."

İşte Fernando Muslera'nın açıklamaları:

"BAŞAKŞEHİR SON MAÇIM"

"Başakşehir son maçım olacak. Gurur duyduğum 14 seneden sonra herkese teşekkür ediyorum. Beni buraya getiren Daniel Fonseca'ya, Fatih Terim'e, Claudio Taffarel'e teşekkür ederim. Hayatımın en doğru kararıydı. Bu ülkeye tek başıma geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum."

"OKAN BURUK TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

"Çok büyük oyuncular ve çok büyük teknik adamlarla 14 sene geçirdim. Başkanımıza teşekkür ederim, çok iyi teklifleri kalmam için kabul etmedi. Benim için bir ağabey. Okan Buruk'a teşekkür ederim, çok iyi bir teknik adam. Türkiye'nin en iyisi olduğunu gösterdi."

"HAYATIMIN SONUNA KADAR GALATASARAY'IN BİR PARÇASI OLACAĞIM"

"Çok duygusal bir an, 14 sene aynı kulüpte olma ve her şeyi vermeye çalışmak. Bu çok az bir oyuncunun söyleyebileceği bir şey. Basına teşekkür ederim. Her rakibimize ve başkanlarına teşekkür ederim. Florya'da ve Kemerburgaz'da çalışan herkese teşekkürler. Fadıl hocaya teşekkürler. Unuttuğum insanlar varsa özür dilerim, çok duygusal bir an. Bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kazandık. Yönetime de teşekkürler. Hayatımın oyuncu olarak bir dönemli kapanıyor ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım. Galatasaray da benim bir parçam olacak. Taraftarlarımıza 14 sene için sevgi, saygı ve mutluluk verdiler. İyi ve kötü günümde yanımda oldular. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarısınız. Bu kulübü bırakmayın ve hep yanında olun."