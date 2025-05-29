Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'dan duygusal veda!
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, kendisi için düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılılara duygusal bir şekilde veda etti. İşte tecrübeli yıldızın açıklamaları...
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