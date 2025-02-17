Çaykur Rizespor ile Galatasaray Trendyol Süper Lig'de 24. hafta maçında karşı karşıya geliyor.
Kritik karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Alikulov, Mosci, Højer, Mithat, Papanikolaou, Abdülkadir, Olawoyin, Akintola, Sowe
Galatasaray: Muslera, Sanchez, Cuesta, Abdülkerim, Sara, Torreira, Frankowski, Mertens, Barış Alper, Ahmed, Osimhen