Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı.

Sarı kırmızılı taraftarlar "We believe in you Muslera" (Sana inanıyoruz Muslera) pankartı açarak takım kaptanı Fernando Muslera'ya destek verdi.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ!

Ligde 429. maçına çıkarak rekor kıran Fernando Muslera kulüp tarihine geçti. Uruguaylı kaleci, Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı. Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk, maç öncesi Muslera'ya plaket verdi