Bu sezon Real Madrid'i uçurdu şimdi Galatasaray'a geliyor! Yönetimden şampiyonluk hediyesi

Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılıların sürpriz bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi. Cimbom'un bu sezon Real Madrid'i uçuran o yıldızı kadrosuna katmak istediği kaydedildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2024- 10:56