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Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! İşte yeni adresi

Beşiktaş, genç futbolcu Devrim Şahin'in takımdan ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

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Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! İşte yeni adresi

Beşiktaş, Devrim Şahin'in kiralık olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Devrim Şahin, 2026-27 sezonu sonuna kadar Bodrumspor'a geçici transfer olmuştur. Devrim Şahin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

#Beşiktaş #Bodrumspor
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