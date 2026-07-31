Trabzonspor’dan Maitan için resmi temas! | İZLE
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, geleceğe yatırım hedefi doğrultusunda rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Bordo-mavililer, genç ve yüksek potansiyele sahip yıldız adayı Marcos Maitan'ı kadrosuna katmak için temaslarını hızlandırdı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Trabzonspor’dan Maitan için resmi temas! | İZLE 31 Temmuz 2026 11:34
07:12
Fatih Tekke'den transfer sözleri: Ayrılmasını beklediğimiz oyuncular var 26 Temmuz 2026 19:04
01:18
Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari açıklamalarda bulundu! 26 Temmuz 2026 18:45
21:46
Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovskyi açıklamalarda bulundu! 24 Temmuz 2026 19:18
03:28
Fırtına'nın yeni transferi Cabral, Trabzon'da! 17 Temmuz 2026 19:31
01:22
Fenerbahçe'den Onuachu harekatı! Trabzonspor'un transfer kararı... 17 Temmuz 2026 12:44
06:15
Fırtına'nın yeni transferi Cenk Özkacar, Trabzon'a geldi 16 Temmuz 2026 20:27
19:53
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas: Oulai transferi birkaç güne biter 16 Temmuz 2026 19:01
Son 24 Saatte En Çok İzlenenler
- Hull City Başkanı Acun Ilıcalı: 16 transfer yapacağız | İZLEFutbol 30 Temmuz 2026 15:28