Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu transferi için kritik tarih belli oldu!

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu transferi için kritik tarih belli oldu!

Fenerbahçe'de transfer gündemideki Hakan Çalhanoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin İtalya'da temsilcileri ile görüştüğü milli yıldız için transferde harekete geçeceği tarih ortaya çıktı. İşte detaylar...