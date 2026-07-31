Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sturm Graz ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, kritik eşleşme öncesi güncellenen oyuncu listesini UEFA'ya iletti.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Vedat Muriqi kadroya dahil edilirken, Levent Mercan liste dışında bırakıldı. N'Golo Kante de listede yer almadı.
Kadıköy temsilcisinin 5 Ağustos tarihinde oynayacağı ilk maçtan 24 saat önce kadroda 2 oyuncu değişikliği yapma hakkı var.
İŞTE F.BAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ LİSTE
Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Yasir Çaklı
Defanslar: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Aké, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir
Orta Sahalar: Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş
Forvetler: Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Anthony Musaba, Sidiki Cherif, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai