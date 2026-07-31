Fenerbahçe'de Marco Asensio için kritik süreç!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, Gornik Zabrze karşılaşmasında beklenen performansı ortaya koyamadı. İspanyol oyuncunun, İsmail Kartal'ın sisteminde daha fazla forma şansı bulabilmesi yapması gereken bazı şeyler var. İşte detaylar...