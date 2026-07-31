Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile deplasmanda oynadığı rövanş karşılaşması, Marco Asensio için önemli bir sınav oldu. İlk maçta sonradan oyuna dahil olan 30 yaşındaki futbolcu, Polonya'daki mücadeleye ilk 11'de başladı. Ancak İspanyol yıldız, ilk yarıda hücum organizasyonlarına beklenen katkıyı sağlayamadı ve karşılaşmanın temposuna ayak uydurmakta zorlandı. İsmail Kartal'ın daha fazla mücadele gücü, önde baskı ve topsuz oyunda hareketlilik isteyen sistemi, Asensio'nun takım içindeki rolünü doğrudan etkiliyor. Teknik kapasitesi ve bitiriciliğiyle fark yaratabilen deneyimli oyuncunun, düzenli forma şansı bulabilmesi için fiziksel seviyesini yükseltmesi gerekiyor. Asensio'dan ayrıca savunma katkısını artırması ve takım oyununa daha fazla dahil olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla etkili bir performans sergileyen yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri oldu. 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Asensio, 13 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Bu karşılaşmaların 31'inde ilk 11'de görev alan İspanyol oyuncu, toplamda 26 gole doğrudan etki etti. Asensio, Süper Lig'de ise 25 maçta 11 gol ve 12 asist üreterek dikkat çeken bir performans ortaya koydu.