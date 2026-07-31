Beşiktaş, futbolcuların geleceğiyle ilgili basın ve sosyal medyada yer alan transfer iddialarını yalanladı. İşte o açıklama...

Beşiktaş, son günlerde futbolcuların geleceğiyle ilgili basında ve sosyal medyada yer alan transfer iddiaları üzerine resmi bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmeli oyuncular hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. İşte o açıklama:

"Kulübümüzden Açıklama

Profesyonel futbolcularımızın kulübümüzdeki gelecekleri hakkında basında ve sosyal medyada yer alan yanıltıcı haberler hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Sözleşmeli futbolcularımızın isimleri zikredilerek kamuoyuyla paylaşılan haberlerin tamamı asılsızdır.

Masa başında kurgulanan haberlerle amaçlanan takımımızdaki huzur ortamını bozmaktır.

Taraftarlarımızdan resmi iletişim mecralarımızca teyit edilmemiş hiçbir habere itibar etmemelerini bir kez daha önemle rica ederiz.

Beşiktaş JK"