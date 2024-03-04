Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev derbiye tanıklık etti. Haftanın maçında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Okan Buruk'un öğrencileri ezeli rakibini Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle mağlup ederek 9 sene sonra Dolmabahçe'de galibiyet sevinci yaşadı.
Şampiyonluk yolunda kritik virajı kayıpsız dönen sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdürdü. Derbi galibiyeti takımda moralleri yerine getirirken Galatasaray resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
SARI-KIRMIZILILARDAN YAPILAN PAYLAŞIM ŞÖYLE:
Pazartesi gününe böyle başladık… 💛❤️— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 4, 2024