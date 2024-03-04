"Pazartesi gününe böyle başladık" Galatasaray'dan Lucas Torreira'lı paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'ın konuğu olan Galatasaray, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. 9 yıl sonra deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürdü. Derbi galibiyeti sonrası keyifleri yerine getirirken Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından Lucas Torreira'lı bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2024- 09:42