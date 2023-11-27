Bu sezon yeni transferler arasında en geride kalan isim Tanguy Ndombele oldu.
Eleştirileri dikkate aldı! Galatasaray'da Tanguy Ndombele gerçeği
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele, fazla kilolarıyla gündeme gelmiş ve sert eleştirilere maruz kalmıştı. Fransız yıldız eleştirileri dikkate alarak milli arada çok çalışarak Alanyaspor maçına ilk 11'de başladı. İşte G.Saray'da Ndombele gerçekleri... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fiziki yapısı nedeniyle eleştirilen Ndombele, performansıyla da tepki çekmişti.
Deneyimli orta saha, kendisine yönelik eleştirilerden oldukça etkilendi.