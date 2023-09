Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez'den Devler Ligi sözleri!

Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez'den Devler Ligi sözleri! Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Sanchez, "Buraya takımı geliştirmek için geldim. Şu an çok iyi bir takımımız olduğu gerçek" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2023- 23:34









Galatasaray'ın yeni transferi 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a transferinden dolayı için çok mutlu olduğunu belirten Sanchez, "Bu büyük trasferin gerçekleşmesinde 3 aydır mücadele eden bunun için uğraşan herkese teşekkür etmek istiyorum. Aileme teşekkür etmek istiyorum. Ben kendi başıma vermedim bu kararı, hep birlikte aldık ve bana destek oldular. Ne istiyorsam onu yapmamda her zaman bana yardımcı oluyorlar" diye konuştu.



"LİGDE, KUPADA VE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARILI OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



Mücadele edecekleri üç kulvarda da başarılı olmak için çalışacaklarını vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, "Buraya takımı geliştirmek için geldim. Bizim kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Şu an çok iyi bir takımımız olduğu gerçek. Hem ligde şampiyonluğa oynayacağız ve başarılı olacağız hem Türkiye Kupası'nı kazanmaya çalışacağız hem de Şampiyonlar Ligi'nde zor bir grup aşaması var. Herkesin, bütün oyuncuların olmak istediği bir yerde elimizden gelen her şeyi vereceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Şimdi gruptaki maçlara odaklanmamız gerekiyor, kendimizi onun için hazırlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.