Avrupa'da eski günlerine dönmek isteyen sarı-kırmızılıların bol alternatifli bir kadro kurmak için uğraş verdiği ve savunmadan hücum hattına birçok bölgesini güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenilirken stoper konusunda Yerry Mina isminin gündeme geldiği gelen haberler arasında.