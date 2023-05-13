Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan ve şampiyonluğa odaklanan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başladı.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan stoper bombası!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor. Transfer konusunda özellikle stoper takviyesi planlayan sarı-kırmızılılar rotayı İngiltere'ye çevirdi. Yönetim savunma hamlesi için o ismin peşine düştü. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Avrupa'da eski günlerine dönmek isteyen sarı-kırmızılıların bol alternatifli bir kadro kurmak için uğraş verdiği ve savunmadan hücum hattına birçok bölgesini güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenilirken stoper konusunda Yerry Mina isminin gündeme geldiği gelen haberler arasında.