ALANYASPOR GALATASARAY CANLI VE ŞİFRESİZ | Alanyaspor-G.Saray maçı ne zaman, saat kaçta? - GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 30. haftasında, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor. Lig'de 66 puanla liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar, ligin son haftalarına girilirken puan kaybetmek istemiyor. 5 futbolcunun kart sınırında olduğu takımda Buruk, aynı 11'le sahaya çıkacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki Alanyaspor-G.Saray maçı ne zaman, saat kaçta? - GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 30. hafta maçında Alanyaspor ile Galatasaray karşılaşmasıyla devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılardan 5 futbolcu kart sınırında bulunurken 66 puanla liderlik koltuğunda oturan aslan, ikinci sıradaki ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını yükseltmek için mücadele edecek. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 18 Nisan Salı günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray, ligde 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 66 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Mauro Icardi kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ise Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılı ekip, saat 20.30'da Alanyaspor'a konuk olacak ve sezonun ilk yarısında oynanan ve 2-2 biten karşılaşmanın da rövanşını almaya çalışacak. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarının damga vurduğu maçta Sacha Boey'in gördüğü kırmızı kart büyük tepki çekmişti. Galatasaray 2-0 öne geçse de eksik kalmasının da etkisiyle sahadan 1 puanla ayrılmaktan kurtulamamıştı.

GALATASARAY'DA ÇIKIŞA GİDEN YOL

Yaşanan puan kaybına karşılık bu karşılaşma Galatasaray için tam anlamında bir milat oldu. Sarı-kırmızılı takım, o puan kaybının ardından çıktığı 17 maçta 16 galibiyet alarak muazzam bir çıkış yakaladı. O dönem lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine kadar düşen Cimbom, Süper Lig'de yakaladığı 14 maçlık galibiyet seriyle liderliği almasının yanı sıra Fenerbahçe'yi de geride bırakmayı başardı. Rövanşı isteyen sarı-kırmızılılar, Alanya karşısında kazanıp 6 farkı daha da açmaya çalışacak.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 13 kez deplasmanda maç yaptı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 29 puan aldı. Bu alanda zirvede yer alan Aslan 28 gol kaydederken, kalesinde ise 7 gol gördü. Cimbom iç sahada da ligin en çok kazanan takımı durumunda...

BURUK'UN EN BÜYÜK KOZU...

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, oyuncularını Alanyaspor maçına son derece özenli bir şekilde hazırladı. Süper Lig'in son haftalarına girilirken puan kaybı istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Alanya deplasmanından da 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen son idmanın ardından oyuncularına seslenen tecrübeli çalıştırıcı, "Ligin sonuna yaklaşıyoruz. Her şey bizim elimizde. Bu dönemde hataya yer yok. Sahaya çıkalım ve kazanalım" dedi

Kayseri karşısında 3 gol, 1 asistle oynayan ve büyük sükse yapan Mauro İcardi, Alanyaspor karşısında da Okan Buruk'un en büyük kozu olacak.





AYNI 11'LE YOLA DEVAM

Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarında aynı ilk 11'i sahaya süren teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor karşısında da kadroyu bozmayacak. Adana ekibini 2-0, Kayseri ekibini 6-0'la geçen Buruk, aynı kadroyla Alanya deplasmanında da galibiyet arayacak.

İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri;

Alanyaspor: Perreira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Fer, Fatih, Doumbia, Efecan, Cavaleiro, Hassan



Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens, Icardi

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼