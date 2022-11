Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç için hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürürken, antrenman öncesinde sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncularından Juan Mata, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Beni karşıladıkları için hem basına hem taraftarlara hem de kulübe teşekkür etmek istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Mata, "Hem İstanbul'u hem de kulübü tanıyorum. Beni çok iyi karşılıyorlar, bu yüzden de çok mutluyum. Şehre bayılıyorum. Bir sürü taraftar ile karşılaştım, harika bir ortam. İlk golümü de attığım için, kazanmamız gereken bir maçta attığım için çok mutluyum. Bir sonraki maça hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.



"BİZ FIRSATLAR YARATMAYA DEVAM ETMELİYİZ, GOLLER GELECEKTİR"



Sarı-kırmızılıların birçok pozisyona girmesi ancak değerlendirmekte sorun yaşaması üzerine konuşan Mata, "Gerçekten daha fazla düzeltmemiz gereken, çalışmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Goller atmış ve gol fırsatları yaratmış bir oyuncu grubumuz var. Bizim fırsat yaratmaya devam etmemiz gerekiyor. Goller gelecektir, özellikle Beşiktaş karşısında oynayacağımız maçta" diye konuştu.



"3-4 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANIP PUAN FARKI YARATMAK ÇOK ÖNEMLİ"



Üç büyüklerin yanı sıra şampiyonluk yarışında direkt göze çarpan iki takım olduğunu dile getiren Mata, "Şu anda liderliğe yakın olan takımlar, şampiyonluk için mücadele edecek takımlar. 3-4 maç üst üste kazanıp puan farkı yaratmak çok önemli diye düşünüyorum. Bizim de yapmak istediğimiz bu, üst üste maçlar kazanmak. Özellikle aradan önceki 2 maçı kazanıp, aradan sonra da enerjimiz yüksek bir şekilde geri dönüp kazanmaya devam edelim istiyoruz. Hem biz hem de rakip takımlar, ligin seviyesini yükseltecek üst seviyede oyuncular getirdiler, bu da hissediliyor diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"YARIŞTIĞI HER KULVARDA ŞAMPİYON OLMAYI HEDEFLEMESİ NEDENİYLE BURAYI SEÇTİM"



Buraya kazanmaya geldiğinin altını çizen Juan Mata, şunları söyledi:



"Bu kulübün en büyük amacı, Türkiye'nin en büyük kulübü olmasından dolayı, yarıştığı her kulvarda şampiyon olmayı hedeflemesi. Benim de buraya gelirken amacım kazanmaktı, o yüzden burayı seçtim. Lig maçında kazanma şansı yakaladık, bizim stadımızda bulundum, orada bulunduğum sırada da şampiyonluğun bu statta ne kadar büyük bir coşkuyla kutlanabileceğini düşündüm."



"İNŞALLAH BENİM ÜLKEM İSPANYA KAZANIR"



Dünya Kupası'ndaki favorileri sorulan İspanyol oyuncu, "Her zaman favori gelenler takımlar oluyor, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda. Buralarda favori takımlar olduğu gibi sürprizler de oluyor. Brezilya, Arjantin, Fransa, Portekiz ve İspanya gibi takımlar kazanma ihtimali yüksek takımlar. İnşallah benim ülkem İspanya kazanır tabii ki" dedi.



HAMZA VE BARAN YORUMU



Hamza Akman ile ilgili gelen soruya yanıt veren deneyimli oyuncu, "Çok yüksek potansiyeli olan, çok yetenekli ve iyi davranışlar gösteren bir oyuncu. Topla çok kaliteli bir oyuncu, ayağında topla iyi gözüken bir oyuncu. Umarım Galatasaray'da güzel bir kariyeri olur. Birçok yetenekli oyuncu gördüm. Bunlardan bir diğeri de Baran mesela. Galatasaray'ın altyapısında yetenekler olduğunu gördüm. Umarım bu şekilde devam ederler" şeklinde konuştu.



"BENİM İÇİN GÜZEL BİR RASTLANTI OLDU"



Sosyal medyada taraftarlar tarafından sıkça kullanılan "Mata-Atam" esprisiyle ilgili konuşan Mata, "Bana arkadaşım da söylemişti, sosyal medyadan da söylüyorlardı. Bu isim oyununu yaparak da beni ne kadar sevdiklerini gösterdiler. Bu çok güzel bir rastlantı oldu benim için. Türk toplumuyla böyle bir bağlantı kurmama sebep oldu" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'IN ÇOK ÖZEL BİR TARAFTARI VAR"



VavaCars Farih Karagümrük'e karşı oynadıkları maçı bir iç saha maçı gibi oynadıklarını kaydeden Mata, şunları söyledi:



"Evde oynuyormuşuz gibiydi. Biz kendimizi kendi evimizde oynuyormuş gibi hissettik, deplasman olduğu halde. O yüzden golü onlara hediye etmek istedik. Çok büyük kulüplerde oynadım ama buranın çok özel bir taraftarı var. Onlara güzel bir şeyler yapalım istiyorum."



"TOPA SAHİP OLARAK OYUNU KONTROL ALTINDA TUTMAYI HEDEFLİYORUZ"



Juan Mata son olarak, teknik direktör Okan Buruk ile akıcı bir iletişimleri olduğunu belirtti ve "Benim futbolumu oynamam ve genç arkadaşlara deneyimimi aktarmam gerekiyor. Bizim takımımıza uygun bir şekilde, topa sahip olarak oyunu kontrol altında tutmayı hedefliyoruz. Benim de bu zamana kadar içinde bulunduğum futbola benziyor, hocanın oynatmaya çalıştığı oyun" diyerek sözlerini noktaladı.