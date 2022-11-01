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Galatasaray'da Juan Mata Beşiktaş derbisi öncesi konuştu: Dikkatli olmalıyız!

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, Beşiktaş derbisi öncesi antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

01 Kasım 2022 | 11:20
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