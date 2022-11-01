Galatasaray'da Juan Mata Beşiktaş derbisi öncesi konuştu: Dikkatli olmalıyız!
Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, Beşiktaş derbisi öncesi antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:47
Mata'dan Beşiktaş derbisi sözleri: Dikkatli olmalıyız! 01 Kasım 2022 | 12:00
01:02
Buruk'a flaş uyarı! "Burada bir yanlışlık var" 30 Ekim 2022 | 12:00
01:08
"En çok ihtiyacı olan takım" 29 Ekim 2022 | 12:00
01:22
Maç sonunda sert eleştiri! "Çok sıkıcı bir maç..." 29 Ekim 2022 | 12:00
01:59
03:24
Toroğlu kırmızı kart pozisyonunu yorumladı! 28 Ekim 2022 | 12:00
05:01
Toroğlu: Verilen kırmızı enteresan! 28 Ekim 2022 | 12:00
02:42
G.Saray Karagümrük'e konuk oluyor! İşte maç öncesi son durum 28 Ekim 2022 | 12:00