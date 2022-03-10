UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte İspanyol hocanın sözleri...

Ben burada sadece Galatasaray'ı temsil ettiğim için heyecanlıyım. Camp Nou'da çok özel yıllar geçirsem de şu anda benim için önemli olan Galatasaray.

Barcelona'nın bütün oyuncuları yüksek kalitede. Rotasyon yapmaları çok bir şey ifade etmiyor.

Xavi, Barcelona'nın köklerindeki stile geri döndü. Benim de Galatasaray'da zamanla yapmak istediğim şey bu. Sahamızdaki son 4-2'lik maçta, benzer oynuyorduk diye düşünüyorum. Bu, zaman gerektiren bir şey ve antrenörler olarak sonuçlara göre yaşıyoruz.

Zamanımız olursa, inanıyorum ki Galatasaray'ı burada gördüğümüze çok benzer şekilde oynatabiliriz.