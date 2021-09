Galatasaray Göztepe maçına İrfan Can damga vurdu! Yediği golün ardından...

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 4 hafta sonra galibiyete kavuştu. Karşılaşmada İzmir ekibinin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu'nun ayağından bulduğu golde büyük bir hataya imza attı. Mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcular İrfan Can Eğribayat'ı teselli etti. İşte o anlar...

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Halil Dervişoğlu ve Olimpiu Morutan kaydetti. Ligde 4 maç aradan sonra 3 puan alan Cimbom derin bir nefes aldı. İkinci yarının henüz başında Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın hatası karşılaşmaya damga vurdu. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun uzaktan şutunda topu bacaklarının arasından kaçıran İrfan Can, meşin yuvarlağı ağlarında gördü.



MUSLERA VE FATİH ÖZTÜRK TESELLİ ETTİ!

23 yaşındaki file bekçisi yediği hatalı gol sonrası büyük üzüntü yaşadı. Galatasaray'da Fernando Muslera ve Fatih Öztürk, maçın bitiş düdüğünün ardından meslektaşları İrfan Can Eğribayat'ın yanına giderek teselli etti.

