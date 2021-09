Son dakika spor haberi: Bir dönem Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılı takımdan Lazio'ya transfer olan eski futbolcu Lorik Cana, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Lazio maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Cana, "Aslında ilk geldiğim dönemde Galatasaray’da en az 4-5 yıl kalmayı düşünüyordum. Ama böyle olmadı, takım olarak iyi bir yıl geçiremedik." dedi. (GS spor haberi)

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lorik Cana, sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan Lazio'ya transfer olan ve gruptaki bir diğer takım olan Marsilya'da da forma giyen eski Arnavut oyuncu, beIN SPORTS'a konuştu. İşte Cana'nın açıklamaları:

"ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE BİR GRUP"

Bu yıl Avrupa Ligi'nde benim için özel bir grup var. Marsilya, Galatasaray ve Lazio aynı grupta. Bu neredeyse Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir grup.

"GALATASARAY AÇISINDAN HER MAÇ İLGİNÇ VE ZOR GEÇECEK"

Her takımın Avrupa kupalarında ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama tecrübesi var. Bana göre Galatasaray açısından her maç çok ilginç ve çok zor geçecektir. Grubun büyük bir favorisi yok. Her takımın bir üst tura kalma ihtimali var. Umarım eski takımlarımdan ikisi tur atlamayı başarır. Galatasaray ve Lazio ile güçlü bağlarım var ama ben genç bir çocukken Marsilya'nın bir taraftarı olarak çıkış yaptım. Dolayısıyla grupta Marsilya benim ilk tercihim olur. Galatasaray ile Marsilya arasındaki maçlar ilginç geçecektir.

FATİH TERİM'E ÖVGÜ

Galatasaray, son 25 yılında kulüp tarihine geçmiş harika bir teknik direktöre sahip. Tecrübeli de bir takım. Bu sezon olabilir mi bilmiyorum ama geçen sezon şampiyon olmaya çok yaklaşmışlardı. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak etmişlerdi. İyi kurulmuş bir takım olduklarını düşünüyorum ama Avrupa Ligi kolay geçmeyecektir. Çünkü hem Lazio hem de Marsilya iyi takımlar kurdu. Roma'da yaşıyorum, bu nedenle maçları stattan izleyeceğim.

"MAÇI İZLERKEN EĞLENECEĞİM"

Lazio karşılaşması, özel ve sıra dışı bir maç olacaktır. Sarri gibi harika teknik direktörleri ve yeni bir oyun anlayışları var. 3-5-2 dizilişinden Sarri'nin klasik 4-4-2'sine geçiş yaptılar. Çok enteresan bir maç olacaktır. Maçı izlerken eğleneceğime eminim.

"GALATASARAY'DA 4-5 YIL KALMAYI DÜŞÜNÜYORDUM"

Galatasaray'dan ayrılalı 10 yıl oldu. Lazio'ya transfer olmadan önce 1 yıl Türkiye'de geçirdim. Aslında ilk geldiğim dönemde Galatasaray'da en az 4-5 yıl kalmayı düşünüyordum. Ama böyle olmadı, takım olarak iyi bir yıl geçiremedik. Daha sonra Avrupa'da, İtalya Ligi'nde oynama ihtimali ortaya çıktı. Bu benim adıma kolay olmayan ama doğru bir karardı. Çünkü Galatasaray'da bir yıl oynadıktan sonra ayrılmak istemiyordum. Fernando Muslera ile takas olma olasılığı belirdi. Tarihin bizi haklı çıkardığı takas gerçekleştikten sonra ben Lazio'da çok iyi 4 yıl geçirdim. Muslera da halen Galatasaray'da oynamaya devam ediyor. Şampiyonluklarda kulüp tarihine geçen iyi bir takım kaptanı. Galatasaray kariyerinin bu kadar harika geçmesinden dolayı onun adına çok mutluyum.

Kendi adıma konuşmak gerekirse; Türkiye'deki bir yılımdan gerçekten keyif aldım. Sonuçlar açısından çok iyi olmasa bile şehirle, taraftarla ve herkesle çok iyi bir ilişkim vardı. Türkiye'ye ne zaman gelsem, büyük sevgi ve saygı gördüm. Bu gerçekten harika.

İlerleyen dönemde teknik direktörlük yapmayı değil ama ama futbol dünyasının içinde kalmayı düşünüyorum. Medyada yorumculuk yapıyorum. Şayet bir gün sportif direktörlük gibi bir projeye adım atmaya karar verirsem ve yeterli de olabilirsem Türkiye'ye dönmek ve çalışmak isterim. Herkese iyi şanslar.

Süper Lig'in rekabet seviyesi çok yüksek bir lig olduğunu, tarihi başarılarla dolu 4 büyük takım dışında da çok iyi takımların olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de futbola müthiş bir tutku var. İlerleyen dönemde Arnavut, Kosovalı ve Kuzey Makedonyalı futbolcuyu göreceğimize eminim. Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da veya İsviçre'de büyüyüp bu liglede oynayan oyuncuların yanı sıra Arnavutluk'ta yetişen oyuncuları da Türkiye Süper Ligi'nde görebiliriz. Bu onlar için, daha iyi bir lige gitmek adına büyük bir adım olabilir."

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ