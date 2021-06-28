Son dakika spor haberi: Galatasaray'da hedef sol bek! Listede Alex Moreno, Van Aanholt, Ezgjan Alioski ve George Bello var
Galatasaray'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, Marcelo Saracchi ile yolların ayrılmasının ardından sol bek için harekete geçti. Cimbom'un listesinde ise Alex Moreno, Van Aanholt, Ezgjan Alioski ve George Bello var. İşte Galatasaray'ın transfer planı... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Marcelo Saracchi'yle yollarını ayıran sarı kırmızılılar, sol bek için gaza bastı.
Alex Moreno, Van Aanholt ve Ezgjan Alioski için bastıran Galatasaray'da gündeme son olarak MLS'te Atlanta United forması giyen 19 yaşındaki George Bello girdi. Yönetim 4 adaydan birini PSV maçına yetiştirmeyi hedefliyor
4 isim için de bastırılırken, Aslan'ın listesine genç bir isim girdi: George Bello... Amerika ekibi Atlanta United'da görev yapan 19 yaşındaki futbolcunun kontratı yıl sonunda bitiyor. Oyuncu izleme ekibinin önerdiği Bello için araştırmalar başlarken sözleşme süresinin az olması Aslan'ın iştahını kabartıyor.
Yönetim bu 4 isimden birini 20-21 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme maçı olan PSV sınavına yetiştirmeyi planlıyor.
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