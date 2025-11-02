2 Kasım Altın Fiyatları | Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları düştü mü?

Altın, hem yatırımcının hem de vatandaşın gözünde hala en güvenilir liman olmayı sürdürüyor. Piyasaları yakından takip edenler, özellikle Kapalıçarşı’daki altın fiyatlarına dair canlı verilere ulaşmak için araştırmalarını sıklaştırmış durumda. Son dönemde hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hem de ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesi, altın piyasasında sert yükselişlerin ardından daha sakin bir seyre kapı araladı. Rekor tazeleyen fiyatlar, faiz politikalarındaki değişikliklerle birlikte yatay bir çizgiye otururken, 'Gram altın ne kadar?' ve 'Çeyrek altın fiyatları düştü mü?' gibi sorular gündem oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.11.2025 06:42

Altın piyasasında rüzgar tersine dönmüş durumda. Son aylarda peş peşe rekorlar kırarak yatırımcısına kazandıran altın, yeniden düşüş eğilimine girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekmesi, fiyatlarda aşağı yönlü harekete zemin hazırladı.ABD Merkez Bankası (FED)'in 25 baz puanlık faiz indirimi altın için beklenen ivmeyi oluşturmazken, Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakma kararı da piyasada kayda değer bir yükseliş etkisi yaratamadı. Peki, 2 Kasım Pazar gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 2 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.02 (Alış) - 42.09 (Satış)

◼EURO: 48.46 (Alış) - 48.65 (Satış)

◼STERLİN: 55.15 (Alış) - 55.42 (Satış)

2 Kasım Pazar canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 2 KASIM 2025

▶Gram Altın Alış: 5.411,59 ₺

▶Gram Altın Satış: 5.412,39₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.136,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.222,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.272,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.433,00₺

▶Tam Altın Alış: 36.431,00₺

▶Tam Altın Satış: 36.719,00₺

▶Ata Altın Alış: 37.384,00₺

▶Ata Altın Satış: 37.734,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.098,34₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.335,52₺

▶Gümüş Alış: 65.80₺

▶Gümüş Satış: 65.90₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 2 Kasım Pazar günü saat 06.21 itibarıyla alınmıştır.